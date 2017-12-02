'DEAŞ ile mücadele bitince YPG'ye silah vermeyeceğiz'

Amerikan yayın organı Voice of Amerika'nın haberine göre, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, terör örgütü YPG'ye yönelik tutum değişikliğine gidilebileceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "YPG'ye silah vermeyi bırakacağız." sözlerini yorumlayan Mattis, "Silah vermeyi, terör örgütü DEAŞ ile mücadele bittikten sonra bırakacağız. Trump'ın söylediği yönde hareket edeceğiz. Suriye'nin kuzeyinde yerel polis güçleri oluşturacağız." ifadelerini kullandı.
YPG'nin yeterince silahı olduğunu söyleyen Mattis, askeri öncelikli yaklaşımdan, diplomasi öncelikli yaklaşıma geçiş yapacakları mesajını verdi.
Kaynak: TRT Haber