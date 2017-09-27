DEAŞ, Enbar'a saldırdı

Irak'ta Enbar vilayetinin Ramadi ilçesinin üç bölgesine sızan terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Irak ordusunda görevli Albay Velid Duleymi, AA muhabirine, gece yarısı DEAŞ militanlarının Ramadi kentinin Yedi Kilo, Taş ve Mecer bölgelerine sızması üzerine güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışmanın çıktığını ifade etti.

Enbar vilayetindeki polis görevlisi Adil El Ulvani ise Ramadi'nin güneyindeki Taş bölgesinin DEAŞ'tan tamamen geri alındığını ve 20 militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Çatışmaların sürdüğü Ramadi'nin batısındaki Yedi Kilo ve güneyindeki Mecer'de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Enbar vilayeti'nin Ramadi kenti, 2015 yılında DEAŞ'tan temizlenmişti.