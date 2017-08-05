  • 05 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » DEAŞ dokuz kişilik aileyi katletti

DEAŞ dokuz kişilik aileyi katletti

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'ın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti.

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DEAŞ dokuz kişilik aileyi katletti

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'ın bir eve yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu aynı aileden 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak ordusunda görevli yüzbaşı Saddam Celal el-Bekri, DEAŞ'ın Musul'un batısında bulunan el-Cadde bölgesinde bir eve yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 9 kişiden oluşan bir ailenin tamamının yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bekri, sivil savunma ekiplerinin söz konusu enkaz altında kalan cesetleri çıkardığını kaydetti.

Öte yandan Musul Adli Tıp Merkezi, baş ve sırt tarafında kurşun izleri bulunan kimliği belirsiz dört kişiye ait cesedin kendilerine ulaştırıldığını açıkladı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, yaklaşık 9 ay süren askeri operasyon neticesinde 10 Temmuz'da Musul'un DEAŞ'tan temizlendiğini ilan etmişti. AA

Etiketler: DEAŞ, terör
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