DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün son kalesi ele geçirildi

Filipinler'de Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinde terör örgütü DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün son kalesi konumundaki bir binanın ele geçirildiği bildirildi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen iki güvenlik yetkilisi, 5 ay önce kuşatma altına alınan Marawi'de militanların son vuruşlarını yapmak için kullandığı, Lanao Gölü kenarındaki iki katlı binadan en az 40 cesedin çıkarıldığını söyledi.

Militanların rehin tuttuğu kişilerin birkaç gün önce kurtarıldığına işaret eden Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, "Marawi'de artık militan yok." dedi.

Bu arada ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Filipinler ordusunu Marawi'deki başarısından ötürü kutladı.

Filipinler ordusu 23 Mayıs'ta, ABD'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu, Ebu Seyyaf terör örgütü elebaşlarından İsnilon Hapilon'a yönelik operasyon düzenlemiş, askerlerle çatışmaya giren DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı. Çıkan çatışmaların ardından Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmişti. İki ay süren çatışmaların ardından 22 Temmuz'da olağanüstü halin süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı.

Kaynak: AA