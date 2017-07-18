'DEAŞ ablukasındaki 20 bin sivil ölüm tehlikesi yaşıyor'

Irak İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'ın Şarkat'ın doğu yakasındaki sivilleri abluka altında tuttuğu ve hükümet güçleriyle irtibat kurduğundan şüphelendiği kişilere de işkence ettiği belirtildi.

Şarkat'ta Musul'un batı yakasındaki insani felakete benzer bir durumun yaşanabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, "Örgüt, ilçedeki sivillerin hastalık durumunda bile birbirine yardım etmesine izin vermiyor. Siviller açlıktan kırılıyor. 20 bin sivil ölüm tehlikesiyle karşı karşıya." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Şarkat'ın doğu yakasında 40 köy ile ilçe merkezinin yarısının halen terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde olduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Irak hükümeti ile uluslararası kuruluşlara Şarkat'ın doğu yakasındaki insani felakete karşı acil önlem alma ve ablukanın kaldırılması için çalışma çağrısı yapıldı.

Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması operasyonu başlamadan önce Irak güçleri Şarkat'ın batı yakasında kontrolü sağlamış ancak doğu yakası terör örgütünün elinde kalmıştı.AA