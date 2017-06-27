  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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De Mistura'dan 'çatışmasızlık bölgeleri' değerlendirmesi

BM Suriye Özel Temsilcisi De Mistura, "çatışmasızlık bölgeleri" anlaşmasının ardından Suriye'nin birçok kentinde hayatın normale döndü ancak bazı bölgelerde çatışma arttı dedi.

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De Misturadan çatışmasızlık bölgeleri değerlendirmesi

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki siyasi duruma ilişkin BM Güvenlik Konseyi'ne videokonferans yöntemiyle brifing verdi.

Ülkede hem olumlu hem de olumsuz gelişmeler yaşandığını anlatan de Mistura, Türkiye'nin de garantörleri arasında olduğu Astana Anlaşması'nın ardından birçok kentte çatışmaların azaldığını, bazılarında hayatın normale döndüğünü belirtti.

Bazı kentlerde ise çatışmaların azalmadığını, aksine arttığını ifade eden Staffan de Mistura, "Şu anda tam bir çatışmasızlık ve anlamlı müzakereler için siyasi irade olup olmadığını test etme aşamasındayız." dedi.

Astana Anlaşması'nın getirdiği olumlu havanın insani yardımlara yeterince yansımadığı uyarısında da bulunan de Mistura, çatışmaların azalmasına karşın insani yardım ulaştırılması için gerekli izinlerin sağlanması konusunda yeterli iyileşme olmadığını söyledi.

Suriye müzakereleri

Cenevre müzakerelerinin 7'nci turunun 10 Temmuz'da başlayacağını hatırlatan Staffan de Mistura, 4-5 Temmuz'da Astana'da yapılacak görüşmelere de bizzat katılmayı planladığını ifade etti.

Taraflardan 7'nci tur görüşmelerine yönetim, anayasa, seçim ve terörle mücadele konularında hazırlık yaparak gelmelerini istediğini dile getiren de Mistura, bir sonraki görüşmelerin ağustos ayı sonu ya da eylül ayı başında yapılmasını önereceğini belirtti.
 

Etiketler: De Mistura, BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura, suriye
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