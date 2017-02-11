'Darbe girişimi' konulu tiyatro gösterisine izin verilmedi

Almanya'nın Hessen eyaleti Hanau kenti yakınındaki Erlensee Belediyesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'deki darbe girişimini konu alan tiyatro gösterisi düzenlenmesine izin vermedi.

Erlensee'deki Erlenhalle salonunda 17 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan "Gözyaşı Geceleri - Son Kale Türkiye" adlı tiyatro programını organize eden Veysel Danacı, yaptığı açıklamada, polis, medya ve diğer yetkililerin baskıları sonucu etkinliğin iptal edildiğini söyledi.

"Programı iptal etmek için ellerinden geleni yaptılar. Bunu da başardılar." diyen Danacı, gösterinin şiddet ve nefret içerikli olduğunun savunulduğunu ve Erlensee Belediyesinin kira sözleşmesini gerekçe göstererek programa izin vermediğini dile getirdi.

Danacı, programın iptal edilmesinin gerekçelerinden hiçbirinin doğru olmadığını anlatarak, "Belediye Başkanı bizi bir kere arayıp 'Bu programın içeriği nedir, nasıl bir tiyatrodur' diye sormadı." ifadesini kullandı.

"PKK'nın bez parçalarını taşıyorlar, kimsenin sesi çıkmıyor"

Almanya'da zaman zaman terörü destekleyen yaklaşımlar sergilendiğine işaret eden Danacı, "Burası tiyatro zaten. Bugün adamlar kalkıyor PKK olarak yürüyüş yapıyor. Yasak olan PKK'nın bez parçalarını taşıyorlar, kimsenin sesi çıkmıyor. Bugün kalkıyor bir adam küfrediyor, 'mizah' deniyor. Bana söyler misiniz, hangi tiyatro siyasi içerikli değil?" değerlendirmesinde bulundu.

Belediyenin ve organizasyon şirketinin kira sözleşmesinin iptal edildiğini kendisine doğrudan bildirmediğini, bunu medyadan öğrendiğini söyleyen Danacı, program biletlerini alanların paralarının iade edileceğini sözlerine ekledi.

Erlensee Belediye Başkanı'nın açıklaması

Alman medyasına konuşan Erlensee Belediye Başkanı Stefan Erb ise tiyatronun şiddet, nefret ve milliyetçilik içerdiğini ileri sürerek, oyun içinde kamufle edilse bile buna karşı olduklarını ifade etti.

Erb, "Kimin kime karşı zafer elde ettiği benim için fark etmez ancak böyle bir şeyin sahnelenmesini istemiyoruz." açıklamasını yaptı.