Danimarka'daki seçimlere 'Türk' damgası

Danimarka'da yerel seçimlere katılan Türkiye kökenli adayların aldığı oy oranları belli oldu. Buna göre, seçime farklı partilerden giren 101 adaydan 40’ı seçilme başarısı gösterdi.

İshoj’da 5 aday seçildi

Yerel seçimlerde, en çok Türkiye kökenli aday başkent Kopenhag’ın 20 kilometre batısındaki İshoj kentinde seçildi. Burada 5 Türkiye kökenli adaydan 5’i de seçilirken 9 Türkiye kökenli adayın yarıştığı Höje-Taastrup’ta ise sadece ikisi kazandı.

Aarhus’ta Liberal Partinin (Venstre) belediye başkanı adayı Bünyamin Şimşek, aldığı 5 bin 742 oyla en çok tercihli oy alan Türkiye kökenli aday oldu.

Ülkenin en genç belediye başkanı oldu

Holbaek kentinde Sosyalist Liberal Partinin belediye başkan adayı Emrah Tuncer ise ülkenin en genç belediye başkanı olma başarısı gösteren 24 yaşındaki Sosyal Demokrat Partili Christina Krzyrosiak Hansen karşısında kaybetti.

Seçimler öncesi Türkiye siyasetine yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle Sosyal Demokrat Partiden istifa etmek zorunda kalan ve bağımsız olarak Furesö Belediyesinden seçimlere giren Neslihan Diksan ise seçilemedi.

Danimarka’daki yerel seçimlerde, bölge idarelerine de aday olan 9 kişinin durumu ise henüz netlik kazanmadı. Danimarka’daki 5 bölge idaresinin 3’ünde yer alan Türkiye kökenli adayların durumu tercihli oyların sayımından sonra belli olacak.

"Tebrik yağıyor"

İlk defa seçimlere giren ve Höje-Taastrup Belediye Meclisi Üyeliğine seçilen Turan Akbulut, seçimin ardından yaşadıklarını paylaştı.

Sonucun kesinleşmesinin ardından çok sayıda tebrik mesajı aldığını belirten 45 yaşındaki Akbulut, "İki gündür aldığım tebrik mesajlarının hepsine cevap veremedim." dedi.

Danimarka’nın temelden inşa edilen ilk Türk camisi Hedehusene Fetih Camisi’nin inşası esnasında Höje-Taastrup Belediye Başkanı Michael Ziegler ile iyi bir dostluk kurduklarını kaydeden Akbulut, Türk adayların cami derneklerinin yöneticileri ve belediye yönetimleri arasında köprü kurduğunu söyledi.

Akbulut şu ifadeleri kullandı:

"Bazı durumlarda kendimizi ifade edemediğimizden dolayı, medya ve toplum tarafından yanlış algılara maruz kalıyoruz. Bu tür durumlarda bizlerin belediyelerde yer alması ve belediye başkanı ve diğer meclis üyeleriyle yakın çalışma içinde olmasının, daha iyi sonuçlar doğuracağını inanıyorum."

6 kez seçime giren ve 3’üncü kez kazanan Tuncay Yılmaz da yabancıların belediye meclislerine girmesiyle ırkçılığın önüne geçilebileceğini vurguladı.

Roskilde Belediye Meclisi Üyesi Yılmaz, "Bilhassa şu dönemde Avrupa’da çok katı ırkçılık baş göstermekte. Biz yabancılar için belediye meclislerinde yer almak çok önemli. Ancak bu şekilde sesimizi duyurabiliriz ve ırkçılığın bir nevi önlemini alabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA