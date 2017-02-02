Danimarka'da yüzme havuzlarında kadınlara özgü bölümler yasaklandı

2017 Avrupa Kültür Başkenti seçilen Aarhus'ta belediye meclisi, yüzme havuzlarında sadece kadın ziyaretçilerin kullanımına ayrılan bölümler konusunu masaya yatırdı. Toplantıda 31 meclis üyesinden 27’si, havuzların sadece kadınlara tahsisinin yasaklanmasını destekledi.

Yasağa, aşırı sağcılar, Hristiyan demokratlar, liberaller ve sosyal demokratlar destek verdi.

Yasakla, kentin Müslümanların yoğun olduğu Gellerup semtindeki belediye yüzme havuzunun belirli saatlerde kadınlara tahsisi uygulamasına son verildi.

Yeni düzenleme çerçevesinde bir dernek aracılığıyla belediyeye başvuru yapılması ve bunun uygun görülmesi halinde çalışma saatleri dışında yüzme havuzları belirli gruplara tahsis edilebilecek.

Bu arada Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü, belediyenin kararını tepkiyle karşıladı.

Enstitü yetkilisi Maria Ventegodt Liisberg, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, belediye meclisinin kararının "açıkça ayrımcılık" olabileceğine dikkati çekerek, kararın Eşitlik Komisyonuna taşınabileceğini belirtti. AA