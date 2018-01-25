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Buradasınız : » » Danimarka'da yaşayan Türklerden "Zeytin Dalı Harekatı"na destek gösterisi

Danimarka'da yaşayan Türklerden "Zeytin Dalı Harekatı"na destek gösterisi

Danimarka’da yaşayan Türkler, Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde toplanarak "Zeytin Dalı Harekatı"na ve Türkiye’ye destek gösterisi düzenledi.

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Danimarkada yaşayan Türklerden &quot;Zeytin Dalı Harekatı&quot;na destek gösterisi

Ellerinde Türk bayraklarıyla büyükelçilik binası önünde bir araya gelen grup, son günlerde terör örgütü yandaşlarının saldırılarına maruz kalan Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği çalışanlarına moral verdi.

İstiklal Marşı'nın söylendiği etkinlikte, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Danimarka Başkanı Fatih Alev, UETD’nin "Zeytin Dalı Harekatı" bildirisini okudu.

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, bildirinin okunmasının ardından elçilik binasından çıkarak, vatandaşların yanına geldi.

Vatandaşların tek tek elini sıkarak "Hoş geldiniz" diyen İpek, verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

"Böyle zor günlerimizde bir araya geleceğiz, kenetleneceğiz"

İpek, yaptığı konuşmada, "Sağ olun, var olun. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi göstermek böyle olmalı. Böyle zor günlerimizde bir araya geleceğiz, kenetleneceğiz. Yapılanları, haklı davamızı, haklı operasyonumuzu, ele güne anlatmak bakımından bunlar çok önemli." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı’nın amacının Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütlerini temizlemek olduğunu vurgulayan İpek, "Bizim hiçbir grupla, hiçbir etnik toplumla, toplulukla bir meselemiz yoktur." diye konuştu.

Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Etiketler: danimarka, kopenhag, Zeytin Dalı Harekatı
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