Danimarka'da sünnet yasağı için başvuru yapıldı

Geçtiğimiz günlerde kamusal alanda burka ve peçeyi yasaklayan Danimarka'da ırkçılar tarafından sünnet karşıtı imza kampanyası başlatıldı. İmza sayısının 50 bini geçmesi sebebiyle, konu Danimarka Parlamentosu'nun gündemine alındı.

6 yıl hapis cezası isteniyor

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne atıfta bulunan imza kampanyasında 18 yaşından küçüklerin sünnet edilmesi halinde, 6 yıl hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Ancak gözlemcilere göre çirkin yasağın parlamentoda kabul edilme olasılığı bulunmuyor. Zira talep, hiçbir siyasi partinin desteğini almış değil.

Danimarka’da hem Müslümanlar, hem de Yahudiler tarafından yılda 2 bine yakın sünnet gerçekleştiriliyor.

Kaynak: TRT Haber