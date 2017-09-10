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Danimarka'da Myanmar protesto edildi

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da toplanan yaklaşık 2 bin kişi, Myanmar’daki Arakanlı Müslümanları hedef alan şiddet olaylarını protesto etti.

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Danimarkada Myanmar protesto edildi

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da toplanan yaklaşık 2 bin kişi, Myanmar’daki Arakanlı Müslümanları hedef alan şiddet olaylarını protesto etti.

Sivil toplum örgütü Burma Task Force tarafından Kopenhag Belediye Meydanı’nda organize edilen gösteriye çok sayıda Müslüman'ın yanı sıra Danimarkalılar da destek verdi.

Gösteride, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet nedeniyle Myanmar hükümeti sloganlarla protesto edildi.

"Rohinga’yı kurtarın", "Rohinga’daki soykırımı durdurun" ve "Danimarka, Rohinga halkının yanında" yazan dövizler açan göstericiler, Arakan’da katledilen Müslümanların fotoğraflarını taşıdı.

Çok sayıda kişinin Türk ve Pakistan bayraklarıyla katıldığı gösteride, Myanmar’da hayatını kaybeden Müslümanlar anısına saygı duruşunda bulunuldu ve dualar edildi.

Gösteride konuşan Danimarka’daki Burmalılar Derneği’nden Zakaria Abdul Rahim, gün içinde bölgede yaşayan babasıyla telefonla görüştüğünü ve durumun içler acısı olduğu bilgisini aldığını belirterek, göstericilerden bölgedeki Müslümanlar için dua etmelerini istedi.

Gösteriye katılan muhalefetteki Alternatif Parti Milletvekili Carolina Magdalene Maier de Myanmar hükümetini eleştirerek, “Şu an yaşananlar sürdüğü sürece Myanmar’da demokrasinin olduğundan bahsedemeyiz. Şu an bölgede yaşananlar insanlık dışı etnik temizlik denemesi, gerçekleşmesine izin vermemeliyiz.” dedi.

Milletvekili Maier, uluslararası mekanizmaların bölgede devreye girmesi gerektiğini kaydederek, “Çok geç kalmadan uluslararası toplumun devreye girmesine ihtiyaç var.” diye konuştu.

Danimarka hükümetine, Myanmar'daki şiddeti uluslararası platformlara taşıması çağrısında bulunan Maier, Danimarka tarafından Myanmar'a verilen ekonomik hibelerin de tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Danimarka Şubesi Başkanı Fatih Alev, yaptığı konuşmada, Nobel ödüllü Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Kyi’nin, Arakan eyaletinde Rohinga Müslümanlarına yönelik yapılan katliama sessiz kalmasını eleştirdi.

Etiketler: protesto, myanmar, danimarka, Arakan
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