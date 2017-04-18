Danimarka'da 'Kutlu Doğum Haftası' etkinlikleri

Danimarka Türk Diyanet Vakfına (DTDV) bağlı cami dernekleri tarafından İkast, Arhus, Odense, Aabenraa, Frederikssund, Slagelse, Farum ve İshoj kentlerinde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri yapıldı.

İkast ve Arhus'ta geçen cuma günü gerçekleştirilen etkinliklerle başlayan programlar dün Farum ve İshoj kentleriyle tamamlandı.

Vakfın 4 günde 8 kentte organize ettiği programlara Paskalya tatili olması nedeniyle vatandaşların büyük ilgi gösterdiği dikkati çekti.

Camilerde Kur'an-ı Kerim eğitimi alan çocukların şiirler okuduğu ve ilahi dinletileri sunduğu programlarda, kadınlar da ev yapımı yemek ve tatlıları satışa sunarak derneklerine destek olmaya çalıştı.

Kopenhag Din Hizmetleri Müşavir Vekili Prof. Dr. Adnan Bülent Baloğlu, cami derneklerinin başkanlarının da hazır bulunduğu etkinlikler kapsamında söz konusu 8 kentte "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" başlıklı konferanslar verdi.

Konferansların sonuncusu İshoj Mevlana Camisi'nde, bu caminin yanı sıra Avedøre Hacı Bayram ve Taastrup Yunus Emre camilerinin derneklerinin ortak düzenlediği programda gerçekleştirildi.

"Hazreti Muhammed ve Güven Toplumu"

Baloğlu, İshoj'daki programın ardından yaptığı açıklamada, bu sene Kutlu Doğum Haftası'nda farklı bir yol izlediklerini söyledi.

Büyük salonlarda daha az kitlelere hitap etmektense etkinlikleri derneklere yayarak daha fazla kişiye ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Baloğlu, bunda çok başarılı olduklarını dile getirdi.

Danimarka'nın 8 kentindeki etkinliklerde, din görevlilerince yetiştirilen çocukları izlerken büyük gurur duyduklarını vurgulayan Baloğlu, "Onlarla heyecanlandık, onlarla hislendik ve eminim bu sene 2017'nin konusu olan 'Hazreti Muhammed ve Güven Toplumu' isimli Kutlu Doğum programları amacına ulaştı. Güven konusunda toplumun ne yapması gerektiği, nasıl bir toplum olması gerektiği hususunda özellikle çocuklarımızın, yarınlara emaneti teslim edeceğimiz genç nesiller olarak nasıl yetiştirilmesi gerektiği hususunda 4 gün boyunca çok verimli bir program geçirdik." diye konuştu.