Danimarka'da göçmenleri zorla asimile etme yasası

Danimarka’da yürürlüğe giren yeni kanuna göre, getto olarak tanımlanan düşük gelirli göçmen bölgesinde yaşayan çocuklara 1 yaşından itibaren zorunlu olarak "Danimarka değerleri eğitimi" verilecek.

Ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı bölgelerde faaliyete geçirilecek plana göre, haftada en az 25 saat olarak planlanan eğitimlerde, çocuklara Noel ve Paskalya gelenekleri ile Danimarka dili de dahil olmak üzere tüm Danimarka değerleri öğretilecek.

Danimarka vatandaşları, çocuklarını 6 yaşına kadar herhangi bir okul öncesi eğitime göndermeye mecbur değilken, göçmenler bu eğitimi zorunlu almak zorunda kalacak.

Aynı suça iki katı ceza

Danimarka hükümeti, göçmenlerin yaşadığı bölgelerde işlenecek suçlar için iki katı ceza verilmesini öngören bir tasarıyı da gündeme getirdi.

Buna göre, getto olarak nitelenen 25 mahalleden birinde işlene suçlara gereken cezanın iki katı verilecek.

Hükümet, ülkede çoğunluğunu Müslümanların ve göçmenlerin oluşturduğu 25 bölgeyi getto olarak tanımlıyor.

Almanya'da da gündeme gelmişti

Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin Federal Meclis ve eyalet parlamentoları grup başkanları, mülteci çocuklara Almanya genelinde "Değerler Dersi" verilmesinin zorunlu kılınmasını talep etmişti.

Kaynak: The New York Times