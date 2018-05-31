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Danimarka'da burka ve peçe yasağı onaylandı

Danimarka'da kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesi meclis tarafından kabul edildi. Yasağı ihlal edenler para cezasına çarptırılacak.

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Danimarkada burka ve peçe yasağı onaylandı

Danimarka'da geçen yıldan bu yana tartışılan burka ve peçe yasağı, parlamentoda yapılan oylamada 30'a karşı 70 oyla yasalaştı.

Yasağa 3 partili koalisyon hükümetini oluşturan Liberal Parti Venstre, Muhafazakar Halk Partisi ve Liberal İttifak Partisi ile birlikte, hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağ Danimarka Halk Partisi ve Sosyal Demokrat Parti de destek verdi.

Ağustos ayında yürürlüğe girecek yasaya göre, kamusal alanda burka ve peçe yasağını ihlal edenlere 1000 kron (700 lira) ceza kesilecek. Yasağı 4 kez ve daha fazla sayıda ihlal edenler ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin lira) para cezasına çarptırılacak.

Adalet Bakanı Sören Pape Poulsen yasakla ilgili yaptığı açıklamada, polisin burka ve peçeli kişilerin yüzünü açmayacağını, cezayı kestikten sonra evlerine dönmelerini isteyeceğini söyledi.

Cezaları Cezayirli iş adamı ödeyecek

Avrupa'daki bazı ülkelerde yürürlüğe giren peçe cezalarına muhalifliğiyle tanınan ve 6 ülkede 1500'den fazla ceza ödeyen Cezayirli iş adamı Rachid Nekkaz, Danimarka'daki peçe yasağı cezalarını da ödeyeceğini açıklamıştı.

Kopenhag Üniversitesi tarafından 2010'da yapılan bir araştırmaya göre, Danimarka'da 150 ile 200 kadının peçe taktığı, sadece 3 kadının burka giydiği tespit edilmişti.

Nüfusu 5,7 milyon olan Danimarka'da, Müslümanlar nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: peçe, danimarka, burka, yasak
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