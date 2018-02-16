  • 16 ŞUBAT 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.767
    EURO 4.713
  • BIST 116225.6
    ALTIN 163.862
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Danimarka'da asırlık defnedilme geleneği bozuldu

Danimarka'da asırlık defnedilme geleneği bozuldu

Danimarka kraliyet ailesinde, Kraliçe 2. Margrethe'nin geçen salı ölen Fransız asıllı eşi Prens Henrik saray geleneklerinin aksine yakılmayı tercih etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Danimarkada asırlık defnedilme geleneği bozuldu

Kraliyet Sarayı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Prens Henrik'in vasiyeti üzerine, yakılan cesedin küllerinin yarısı Danimarka denizlerine serpilecek, diğer yarısı da Kraliyet Ailesinin Fredensborg Sarayı'ndaki özel bahçesine gömülecek.

Danimarka kraliyet ailesinin geleneklerine göre kral ve kraliçe yan yana gömülürken, kendisine kral unvanı verilmediği için, eşi Kraliçe 2. Margrethe'ye kızan Prens Henrik, geçen yaz yaptığı açıklamada, eşinin kendisine gerekli saygıyı göstermediği gerekçesiyle yanına gömülmek istemediğini söylemişti.

Cenaze Kopenhag'a getirildi

Öte yandan geçen salı gecesi, Fredensborg Sarayı'nda hayatını kaybeden Prens Henrik’in cenazesi kraliyet ailesinin günlük yaşamını sürdürdüğü Amalienborg Sarayı'na getirildi.

Fredensborg Sarayı'nın önünde toplanan çok sayıda Danimarkalı, Prens Henrik'in saraydan çıkarılmasını izlerken, birçok kişi de sarayın önüne çiçek koydu.

Bugün Amalienborg Sarayı'ndan Christiansborg Sarayı Kilisesi’ne taşınacak tabutu, halk 3 gün boyunca ziyaret edebilecek.

Prens Henrik'e resmi cenaze töreni düzenlenmeyeceği, 20 Şubat Salı günü Christiansborg Kilisesi'nde, kraliyet ailesi mensupları ve Prens'in yakınlarının katılacağı küçük bir dini tören yapılacağı açıklandı.

Krematoryumda yakıldıktan sonra küllerinin yarısının Danimarka denizlerine serpilmesini, yarısının ise Fredensborg Sarayı’nda ailenin özel bahçesine gömülmesini vasiyet eden Prens Henrik’in bu isteğinin ne zaman gerçekleştirileceği hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Prens Henrik

Fransa'da 1934'da doğan Kont Henri Marie Jean Andre, Kraliçe 2. Margrethe ile 1967'de evlenmesinin ardından Prens Henrik unvanını aldı.

8 torun sahibi çiftin büyük oğulları Veliaht Prens Frederik 1968, Prens Joachim ise 1969'da dünyaya geldi.

Prens Henrik, kendisine kral unvanı verilmediği için Kraliyet ailesi geleneklerinin aksine, eşi Kraliçe 2. Margrethe ile yan yana gömülmek istemediğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: danimarka, prens henrik, krematoryum, christiansborg sarayı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER