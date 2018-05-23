Danimarka ve İsveç, Rusya'ya karşı güçlerini birleştiriyor

Danimarka Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen ve İsveçli mevkidaşı Peter Hultqvist'in görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Danimarka ve İsveç'in, Rusya tehdidine karşı savunma konusunda ortak hareket etmek için anlaştığı açıklandı.

Savunma alanında yapılacak anlaşmanın hava ve deniz sahasını gözetleme konusunda olduğu belirtildi. İki ülkenin, Rus uçaklarına karşı hızlı önlem alabilmek için karşılıklı önceden izin almaya gerek duymaksızın hava sahalarının kullanımını birbirlerine açacakları kaydedildi.

Üzerinde anlaşılan diğer bir konunun ise özellikle Baltık Denizi'nde iki ülkeye yönelik tehdit oluşturduğu iddia edilen Rus denizaltıların tespiti yönünde daha sıkı iş birliğinde bulunulması olduğu bildirildi.

Danimarka ve İsveç'in, denizaltı savunma harbi teknolojisi kapsamında denizleri birlikte gözetleyeceği de ifade edildi.

Kaynak: AA