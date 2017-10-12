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Danimarka sınır kontrollerini 6 ay daha uzattı

Danimarka Hükümeti, terör tehdidi arttığı gerekçesiyle sınır kontrollerini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

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Danimarka sınır kontrollerini 6 ay daha uzattı

Danimarka Göç ve Uyum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Danimarka’nın geçici sınır kontrollerini 12 Mayıs 2018’e kadar uzattığı bildirildi.

Danimarka hükümeti, 12 Kasım’da sona erecek Almanya ile feribot hattı olan limanlarla Almanya kara sınırında gerçekleştirilen sınır kontrollerini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Sınır kontrollerinin 12 Mayıs 2018 tarihine kadar uzatılması kararını Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Schengen üyesi ülkelere bildiren hükümet, gerekçe olarak terör tehdidinin artmasını gösterdi.

Danimarka, Avrupa’da yaşanan sığınmacı krizinin ardından ilk kez 4 Ocak 2016 tarihinde sınır kontrollerine başlamıştı.

Etiketler: Danimarka sınır kontrolleri, Danimarka Hükümeti
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