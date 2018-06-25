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Danimarka FETÖ okullarından not sahtekarlığı

Danimarka'da FETÖ ile bağlantısı olan okulların, öğrencilerinin not ortalamalarını şişirerek yüksek öğretim kurumlarına girişini kolaylaştırdığı ortaya çıktı.

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Danimarka FETÖ okullarından not sahtekarlığı

Danimarka’da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı Kobenhavns Private Gymnasium ve Hoje Taastrup Private Gymnasium özel liselerinin, sistematik olarak not ortalamalarını yüksek tutarak öğrencilerinin yüksek eğitim kurumlarına girişini kolaylaştırdığı iddia edildi.

Mezuniyet sınavı ortalamaları düşük çıktı

Danimarka Kamu Yayıncısı DR tarafından yapılan araştırmaya göre, başkent Kopenhag’daki FETÖ bağlantılı Kobenhavns Private Gymnasium özel lisesi öğrencilerinin ulusal bazda yapılan mezuniyet sınavlarındaki ortalaması, okulda verilen not ortalamasının çok altında kaldı.

Geçen yıl söz konusu lisedeki öğrenciler, mezuniyet sınavlarında 5,35 ortalama alırken okulun öğrencilere verdiği not ortalaması 7,12 oldu.

Bir diğer FETÖ bağlantılı özel lise Hoje Taastrup Private Gymnasium'un öğrencileri, 2017'deki mezuniyet sınavlarında 4,71 not ortalamasına ulaşırken okuldaki not ortalamaları 5,7 olarak kayıtlara geçti.

Not ortalamasını şişirip yüksek öğrenime girişlerini kolaylaştırıyor

Danimarka’daki FETÖ bağlantılı okulların sistematik olarak öğrencilerin not ortalamasını yüksek tutarak öğrencilerin yüksek eğitim kurumlarına girişini kolaylaştırdığı iddia edildi.

Danimarka’da yüksek öğrenim almak isteyenlerin lise ve ulusal sınavlarda aldığı notların ortalaması, öğrencinin hangi eğitim kurumu ve hangi bölüme seçileceğinde belirleyici unsur oluyor.

Kaynak: AA

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