İngiltere ile Rusya arasında eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesi ile başlayan kriz büyüyor. Bu kapsamda Danimarka, 2 Rus diplomatı sınır dışı etti.

Durumları ciddiyetini koruyor

66 yaşındaki eski ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia halen hastanede tedavi altında ve durumları ciddiyetini koruyor.

İlk adımda İngiltere 23 diplomatı sınır dışı etti

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı almış ve ilk adımda 23 diplomatı sınır dışı etti. Rusya da cevap olarak aynı sayıda İngiliz diplomatı sınır dışı etti.

Sinir gazı kullanıldığı kesinlik kazandı

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurdu. Bu madde Sovyetler Birliği tarafından 1970'ler ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesiydi.

Kaynak: TRT Haber