Damadın eski sevgilisi gelinlikle düğünü bastı

Gelin ve damadın mutluluğunu paylaşmak için bir araya gelen davetliler, unutamayacakları bir nikah törenine şahit oldu.

Gelin ve damat sahneye geldiği an nefesler tutuldu. Herkes "evet" kelimesinin salonda yankılanmasını bekliyordu.

Ama sesi yankılanan kişi salondaki ikinci gelindi.

Damadın, ikinci gelinin eski kız arkadaşı olduğunu anlaması uzun zaman almadı.

Damadın yakını gelinlikli eski sevgiliyi salondan çıkarmaya çalışırken, şaşkın konuklar da çığlık ve alkışlarla karmaşaya eşlik etti.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Kaynak: Daily Mail