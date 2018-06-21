  • 21 HAZIRAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.738
    EURO 5.509
  • BIST 95057.23
    ALTIN 193.093
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Damadın eski sevgilisi gelinlikle düğünü bastı

Damadın eski sevgilisi gelinlikle düğünü bastı

Güney Afrika'nın kuzeyindeki Benoni kentinde bir düğünde, damadın eski sevgilisi gelinlikle düğünü basarak ortalığı ayağa kaldırdı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Gelin ve damadın mutluluğunu paylaşmak için bir araya gelen davetliler, unutamayacakları bir nikah törenine şahit oldu.

Gelin ve damat sahneye geldiği an nefesler tutuldu. Herkes "evet" kelimesinin salonda yankılanmasını bekliyordu.

Ama sesi yankılanan kişi salondaki ikinci gelindi.

Damadın, ikinci gelinin eski kız arkadaşı olduğunu anlaması uzun zaman almadı.

Damadın yakını gelinlikli eski sevgiliyi salondan çıkarmaya çalışırken, şaşkın konuklar da çığlık ve alkışlarla karmaşaya eşlik etti.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.  

Kaynak: Daily Mail

Etiketler: gelin, eski sevgili düğünü bastı, eski sevgili, düğün, damat
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER