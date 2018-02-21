  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Dakar'da pazarcılardan doğranmış soğan hizmeti

Dakar'da pazarcılardan doğranmış soğan hizmeti

Senegal'in başkenti Dakar'da pazarcılar, müşterilerinin gözü yanmasın diye soğanları minik minik doğrayıp ambalajlayarak satıyor.

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Dakarda pazarcılardan doğranmış soğan hizmeti

Senegal'in başkenti Dakar'daki semt pazarlarında isteyenler, soğanları minik minik doğranmış, patates ve havuç gibi sebzeleri de dilimlenmiş halde alabiliyor.

Pazarcılar, tezgahlarının önünde kuyruk oluşmasını engellemek ve müşterilerini kaçırmamak amacıyla sebzeleri kısa sürede hazır hale getirmek için birbirleriyle yarışıyor.

Binlerce kişinin ekmek parasını kazandığı pazarlarda doğrama hizmeti için ek ücret talep edilmiyor.

Pazarcı Mansa Ba, müşteriler doğranmış sebzeleri tercih ettiği için kendisinin de tezgahında soğan başta olmak üzere birçok sebzeyi doğramaya başladığını belirtti.

Önceleri soğan doğrarken gözlerinin çok yaşardığını ifade eden Ba, giderek alıştığını ve kazandığı parayla ailesinin bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Ba, "Kadınlar soğan doğrarken gözleri yaşarsın istemiyorum. Onlar bizden satın alsın, biz onların yerine doğrarız." diyerek yaptığı işten memnun olduğunu anlattı.

Küçük restoranlardan da kendilerine sürekli doğranmış soğan talebi geldiğini dile getiren Ba, Dakar'daki pazarlarda doğrama hizmeti vermeyen sebze satıcısı kalmadığını ifade etti.

Bir diğer pazarcı Muhammed Youroba da tezgahında çoğunlukla doğranmış sebzeler sattığını kaydetti. Youroba, "Soğan doğramak ilk başta zor gelse de bu şekilde daha çok müşteri kazanıyorum." dedi.

Pazardan alışveriş yapan Zaynabou Gueye ise kendilerine sunulan bu hizmetin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdığını aktardı.

"Pazardan genellikle doğranmış sebze alıyorum. Bu şekilde çocuklarıma daha çok vakit ayırabiliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: senegal, pazar, doğranmış soğan, dakar
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