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Buradasınız : » » Dakar'da "hava kirliliği" alarmı

Dakar'da "hava kirliliği" alarmı

Senegal'in başkenti Dakar'da gelecek 48 saatte yoğun hava kirliliği gözlemleneceği belirtildi.

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Dakarda &quot;hava kirliliği&quot; alarmı

Senegal Hava Kalite Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, havada bulunan zehirli partikül miktarının fazla olacağı, bu nedenle "turuncu alarm" verildiği duyuruldu.

Başkentteki Katedral bölgesinde zararlı partiküllerin metreküp başına 600 mikrograma kadar çıkacağı belirtilen açıklamada, solunum yolu rahatsızlığı olanların, çocuklar ile yaşlıların gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları tavsiye edildi.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, insan sağlığına tehdit oluşturmaması için 1 metreküp havanın en fazla 25 mikrogram zehirli partikül içermesi gerekiyor.

Hava kirliliği alarm sisteminde mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşama uygulanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: senegal, dakar, hava kirliliği, turuncu alarm
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