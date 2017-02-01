Daimler ile Uber güçlerini birleştirdi

Alman otomobil ve kamyon üreticisi Mercedes-Benz'in bağlı olduğu ana şirket Daimler, sürücüsüz araçların operasyonu konusunda ABD'li uluslararası online ulaşım şebekesi şirketi Uber ile anlaştığını duyurdu.

Merkezi Stuttgart şehrinde bulunan firmadan yapılan yazılı açıklamada, Daimler ve Uber'ın, sürücüsüz araçların tedarik ve ortak operasyonu hususlarında iş birliği yapmak için genel bir sözleşme imzaladığı belirtildi.

İş birliği çerçevesinde, Daimler'in, sürücüsüz araçlarını, 74 ülkede hizmet veren Uber'ın global ağına sunmayı planladığı ifade edilen açıklamada, sürücüsüz araç teknolojisinin öncüsü olduğu belirtilen Daimler'in, Uber ile iş birliğine giden ilk otomobil şirketi olduğu da kaydedildi.

Açıklamada, Mercedes-Benz yeni E-Serisi'nin, ABD'nin Nevada eyaletinde sürücüsüz kullanımına yönelik test lisansı ile ödüllendirilecek dünyanın ilk seri üretim aracı olduğu ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche, otomobilin mucidi olarak, Daimler'in, sürücüsüz araç alanında lider olmayı hedeflediğini belirtirken, online ulaşım şebekesi şirketi Uber'ın bu alanda öncü bir şirket olduğunu ifade etti.

Uber'ın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Travis Kalanick, sürücüsüz araç teknolojisinin, şehirlerin daha güvenli, temiz ve ulaşılabilir olmasını vadettiğini ancak buna yalnız ulaşamayacaklarını kaydetti.

Kalanick, "İşte bu sebeple, Uber platformunu, Daimler gibi otomobil üreticilerine açıyoruz. Daimler ve Uber'ın teknolojik güçlerinin bir araya gelmesiyle daha fazla insan, tek bir tuşa basarak güvenilir ulaşıma erişebilecek." ifadelerini kullandı.

İleri Teknoloji grubuyla, sürücüsüz araç mühendisliği grubunu bir araya getiren Uber, sürücüsüz araçları ABD yollarında test ediyor. Uber'ın Otto bölümü ise sürücüsüz kamyonlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.