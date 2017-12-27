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Buradasınız : » » Cuneydi gözaltı sırasında İsrail askerleri tarafından darbedilmiş

Cuneydi gözaltı sırasında İsrail askerleri tarafından darbedilmiş

Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi’nin İsrail askerlerinin dövmesi sonucu sağ omzunda kırık oluştuğu belirlendi.

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Cuneydi gözaltı sırasında İsrail askerleri tarafından darbedilmiş

Uluslararası Çocukları Koruma Örgütü'nün Filistin şubesi, Cuneydi’nin 7 Aralık'ta gözleri bağlı şekilde çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmasının ardından yapılan sağlık muayenesinin sonuçlarını açıkladı.

Örgütten yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin gözaltı esnasında Cuneydi’yi dövdüğü belirtildi. Bunun neticesinde Cuneydi'nin vücudunda darp izleri ve sağ omuzunda kırık oluştuğu kaydedildi.

Bugün kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, Filistinli Cuneydi’nin 10 bin şekellik (11 bin lira) kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmişti.

KUDÜS DİRENİŞİNİN SEMBOL İSMİ CUNEYDİ SERBEST BIRAKILDI

Kefalet işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cuneydi'nin ilerleyen saatlerde serbest kalması bekleniyor.

Cuneydi, 14 Ocak 2017’de yeniden askeri mahkemeye çıkarılacak.

Filistinli Cuneydi, 7 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Ofer Mahkemesi, geçen pazar günü Cuneydi'nin kefaletle serbest bırakılması kararını kabul etmiş, ancak savcılık buna itiraz etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, Fevzi Cuneydi
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