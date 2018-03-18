Cumhuriyetçi senatör: Trump, İran'la yapılan nükleer anlaşmayı çekebilir

ABD'li TV kuruluşu CBC'e röportaj veren Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la Mayıs 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan geri çekilmesini beklediğini söyledi.

İran anlaşmasının Mayıs ayında tekrar gündeme geleceğini belirten Corker, "anlaşmanın uzayacağı hissedilmiyor" açıklamasını yaptı.

Anlaşma, Tahran'ın nükleer programını sona erdirmesine karşılık, İran'a uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.

"ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri"

İran ile P5+1 ülkelerinin (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) 2015'te imzaladığı nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Göreve geldikten sonraki birçok konuşmasında da İran'la nükleer anlaşmayı, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak niteleyen Trump, Tahran konusunda sert adımlar atacağı mesajını veriyor.

Trump, "iptal edilebilir" mesajı vermişti

Başkan Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim (anlaşmaya) katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: Reuters