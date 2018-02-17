Cumhurbaşkanı Van der Bellen: Bu yaklaşım basın özgürlüğünü tartışmaya açacaktır

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache'nin sosyal medya hesabından Avusturya Devlet Televizyonuna (ORF) yönelik "yalan haber" suçlamalarına tepki gösterdi.

Van der Bellen, Tiroler Tageszeitung ve Kurier gazetelerine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, herhangi bir kanıt olmadan bir kişiyi kötülemek veya "yalancı" ithamında bulunmanın tartışma kültüründe yeri olmadığını söyledi.

Alexander Van der Bellen, fikir ve basın özgürlüğünün demokrasilerin temel unsurları olduğunu vurgulayarak, Bu tür bir yaklaşım saygı dışıdır ve basın özgürlüğünü tartışmaya açacaktır." ifadelerini kullandı.

Siyasetçilerin eleştirilebileceğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Van der Bellen, politikacıların kullandıkları dile dikkat etmeleri ve farklı görüşteki kişilere karşı daha özenli olmaları gerektiğine dikkati çekti.

Aşırı sağcı lider Strache, geçen çarşamba günü, sunucu Armin Wolf'un fotoğrafını ve "ORF, yalanın haber yapıldığı yerdir" ifadesini paylaşmıştı.

Birçok basın kuruluşu, Heinz-Christian Strache'nin tutumunu "düzeysizlik" olarak nitelendirmiş, Wolf ise Strache'ye dava açacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA