Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov tarafından karşılandı.

Karşılamada, Özbekistan Başbakan Aripov'un yanı sıra Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Taşkent Valisi Jakhongir Ortikhodjaev ile Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Taşkent Büyükelçiliği personeli hazır bulundu.

Erdoğan'ın üç günlük Özbekistan ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Köksaray'da resmi karşılama töreni düzenlenecek ardından Erdoğan, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev ile başbaşa görüşecek. Heyetlerarası görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Özbek Parlemantosu'da bir konuşma yapacak olan Cumhurbaşkan Erdoğan, Yaslı Ana ve İslam Kerimov anıtlarına çelenk bırakacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev Türkiye-Özbekistan İş Forumuna da katılacak. Erdoğan, Taşkent ziyaretinin ardından Salı günü Buhara'ya geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Taşkent'e gitti.

Kaynak: AA