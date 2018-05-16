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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere’deki temaslarının ardından Türkiye saati ile 00.25'te başkent Londra'dan ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltereden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brize Norton Askeri Havalimanı'ndan, Kraliçenin temsilcisi John Harwood, Dışişleri Bakanı temsilcisi Nicholas Jarrold, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Londra'dan ayrıldı.  

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, cumhurbaşkanı erdoğan
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