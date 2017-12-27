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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika turunun son durağı Tunus'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika turunun son durağı Tunus'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak Türkiye saati ile 02.00'de Afrika turunun son durağı Tunus'a geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika turunun son durağı Tunusta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ile mevkidaşı es-Sibsi'nin Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından, Türkiye ve Tunus milli marşları çalındı.

Erdoğan'ın tören kıtasını selamlaması sonrasında iki ülkenin heyetleri karşılıklı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve es-Sibsi, daha sonra el sıkışarak, gazetecilere poz verdi.

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.

Resmi tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu ziyaretinde Devlet Nişanı da tevdi edilecek.

Şehitler Anıtı'nı da ziyaret edecek olan Erdoğan'ın bazı kabulleri olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yusuf Şahid, Meclis Başkanı Mohammed Ennasır, Ennahda Lideri Gannuşi, Nida Genel Sekreteri Hafız Kaid Essibsi, Machrouu Tounes Lideri Mohsen Marzuk ile görüşecek.

Kaynak: AA / TRT Haber

Etiketler: Tunus, cumhurbaşkanı erdoğan, afrika
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