Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Adayı bize tahsis etseniz de yeniden inşa etsek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dostlar Meclisi'nde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen "Türkiye-Sudan İş Forumu"nda, Türk ve yabancı iş adamlarına hitap etti.

Köklü tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olunan Sudan ile ilişkileri her alanda daha ileriye taşımak istediklerini belirten Erdoğan, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin bu hedeflerin başında geldiğini söyledi.

Afrika'nın kapısı: Sevakin Adası

"Turizmde, Sudan'da bir sıçramanın yaşanması gerekiyor"

Türk müteahhitlerin son 45 yılda 119 ülkede 351 milyar dolar değerinde ve 9 binin üzerinde proje üstlendiklerini anlatan Erdoğan, dünya çapında imza atılan projelerle haklı bir itibar kazanan yurt dışı müteahhitlik sektörünün iş hacminin giderek arttığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müteahhitlik şirketlerinin Sudan'ın alt yapısına ve kalkınmasına katkı sağlamaya da hazır olduğunu, özellikle turizm alanında Sudan'da bir sıçramanın yaşanmasını istedi.

Bugün Sevakin Adası'nı dolaşırken Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'e bir konuyu aktardığını belirten Erdoğan, şöyle dedi:

"Şimdi burada Hanefi Cami yapıldı, Şafii Cami de yapıldı, gümrük ile ilgili bölümde yapıldı. Fakat Sevakin Adası'nı bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek.' dedim. Ömer El-Beşir kardeşim 'tamam' dedi. Burayı inşa ve ihya ne demek biliyor musunuz? Burayı yerle bir edenlere şu cevabı vermiş olacağız; Siz, geldiniz, buraları yerle bir ettiniz. Sizin o buraları yerle bir etmeniz bizim sakalımızı tıraş etmeye benzer. Ama unutmayın ki şimdi biz burayı öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki kesilen sakal çok daha gür biter, siz bunu göreceksiniz. Gerisi var, gerisini söylemiyorum."

Sevakin Adası nerede?

Sudan'ın kuzeydoğusunda Kızıldeniz kıyısında bulunan Sevakin Adası 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethi ile Türk topraklarına katıldı.

1882'de Mısır'ın İngilizlerce işgaliyle fiilen Türk denetiminden çıktı ve Lozan Antlaşması ile kesin olarak İngiliz idaresinde Mısır'a bırakıldı.

Sudan'ın İngiliz-Mısır idaresinden 1956 yılında bağımsızlığını kazanması ile, Sevakin de Sudan topraklarının bir parçası oldu.

Kaynak: AA / TRT Haber