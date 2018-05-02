  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Kore basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Kore basınında

Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kore ziyareti, Kore basınında geniş yankı uyandırdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğanın ziyareti Kore basınında

Kore basınında çıkan haberlerde Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkelerinin; ticaret, eğitim, teknoloji ve savunma sanayii dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki işbirliğini geliştirmek için anlaştıklarına yer verildi.

Kardeş ülke vurgusu

Haberlerde Türkiye için "kardeş ülke" diyen Kore medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti vesilesiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini ve gelişeceğini kaydetti.

Tarihi Zirve sonrası Güney Kore'yi ilk ziyaret eden lider

Haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey ve Güney Kore arasında gerçekleşen tarihi zirve sonrası Güney Kore'yi ziyaret eden ilk lider olmasına da dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konularına desteğine de geniş yer verildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ziyaret, kore basını, güney kore, erdoğan
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