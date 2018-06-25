Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Asya basınında

Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

İL İL SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan, seçiminden zaferle çıkarak yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ

Erdoğan'ın zaferi Asya basınında yankı uyandırdı. İşte o başlıklar:

Çin

Şinhua: Kritik seçimlerde kesin zafer Erdoğan’ın

Çin haber ajansı Şinhua, "Kritik seçimlerde kesin zafer Erdoğan’ın” manşetiyle gördüğü haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda anketlerde tahmin edilenden daha fazla çoğunluğu elde ettiğine dikkati çekti.

Yeni sistemde başbakanlık makamının kaldırıldığı, cumhurbaşkanlığı makamının hem hükümetin hem ülkenin başı olduğu vurgulanan haberde, Türkiye’de yaklaşık 60 milyon seçmenin oy kullandığı kaydedildi.

Global Times: Erdoğan ve ittifakı, cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerini kazandı

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından "Global Times" gazetesi de "Erdoğan ve ittifakı, cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerini kazandı.” başlığını kullandığı haberinde seçim sonuçlarına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim akşamı yaptığı konuşmasına da yer ayıran gazete, seçimden sonra yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin uygulanacağına işaret etti.

Japonya

Kyodo haber ajansı: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki cumhurbaşkanı seçiminde zafer ilan etti

Kyodo haber ajansı da seçimi "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki cumhurbaşkanı seçiminde zafer ilan etti” başlığıyla görerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2003’ten bu yana iktidarda olduğuna değindi.

Erdoğan’ın icracı cumhurbaşkanlığı dönemine hazırlandığını aktaran Kyodo, Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile mecliste çoğunluğu sağladığını belirtti.

NHK: Erdoğan’ın yeniden seçilmesi, muhtemelen bölgeyi etkileyecek

Japon haber televizyonu NHK, "Erdoğan’ın yeniden seçilmesi, muhtemelen bölgeyi etkileyecek” başlığını kullandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 yıldır Türkiye’yi yönettiğini vurguladı.

Haberde “Zafer, Erdoğan'a yeni anayasal şartlarda her zamankinden daha fazla güç verecek.” denildi.

Endonezya

Antara: Erdoğan, cumhurbaşkanı seçiminde başarılı oldu

Endonezya haber ajansı Antara, "Erdoğan, cumhurbaşkanı seçiminde başarılı oldu" başlığını attığı haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52,7’lik oy oranıyla kazanmasına dikkati çekti.

Kompas: Erdoğan seçim zaferini ilan etti

"Erdoğan seçim zaferini ilan etti" başlığını kullanan "Kompas" gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hızlı oy sayımı sonucunda oyların yüzde 50’den fazlasını aldığını ve gelecek 5 yıl için cumhurbaşkanı seçildiğini yazdı.

Tayland

The Bangkok Post: Erdoğan Türkiye'de çifte zafer kazandı

"The Bangkok Post" gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’deki seçimlerde çifte zafer kazandığını vurguladığı haberinde, Türkiye’deki seçmenlerin ilk kez hem cumhurbaşkanı hem de parlamento için oy kullandığını belirtti.

Malezya

The Star: Erdoğan, seçimlerde çoğunluğu kazandı

"The Star" gazetesi, "Erdoğan, seçimlerde çoğunluğu kazandı" başlığıyla verdiği haberde Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçiminde oyların yarısından fazlasını aldığını yazdı.

Singapur

The Strait Times: Erdoğan, cumhurbaşkanlığında ikinci dönemini kazandı

"The Strait Times" gazetesi de gelişmeleri, "Erdoğan, cumhurbaşkanlığında ikinci dönemini kazandı" başlığıyla okurlarına duyurdu.

Kaynak: AA