Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S. Arabistan ziyareti Körfez basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti Körfez basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti ve Kral Selman bin Abdulaziz ile diğer yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından Körfez basınında yer alan haberlerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmanın, bölgede güvenlik, barış ve istikrarın sağlanması şansını artırdığı vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın Er-Riyad gazetesi, "Suudi Arabistan Kralı ile Türkiye Cumhurbaşkanı, ikili ilişkileri, iş birliği alanlarını, uluslararası ve bölgesel gelişmeleri görüştü." başlıklı haberinde zirvenin ayrıntılarına yer verdi.

Haberde liderlerin, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı güvenli bölge meselesini de ele aldığı belirtildi.

Ukaz gazetesinde de "Uzun vadeli Türkiye-Suudi Arabistan Ortaklığı" başlığı kullanılarak, "Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin, iki ülkenin ortak öneme sahip konulardaki uzlaşısını, uyumunu ve istikrarı ifade ettiği" kaydedildi.

"Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Arap ve İslam dünyasında güçlü ve etkili" olduğuna dikkat çekilen haberde, iki ülkenin, dış müdahalelere ve bölgede mezhepçiliğin yayılmasına karşı olduğu, karanlık güçler ile terör gruplarının emellerine ulaşmasına izin vermeyeceği, güvenlik ve istikrarın sağlanması için çalışacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

Bahreyn El-Eyyam gazetesi ise söz konusu ziyareti, "Kral Selman, Erdoğan ile Riyad'da iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü" başlığıyla duyurdu.

Kuveyt Er-Ray gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla verdiği "birlik" mesajlarını öne çıkardı.

"Kral Selman ve Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge ve terörle mücadeleyi görüştü" ifadesine yer veren El-Ceride gazetesi ise Erdoğan'ın Suudi Arabistan Kralı Selman, Veliaht Prensi Muhammed Bin Nayif ve Veliaht Vekili Prens Muhammed Bin Selman'la yaptığı görüşmelerde, "terörle mücadele başta olmak üzere iki ülkenin Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanması için harcadığı çabaları" masaya yatırdığını kaydetti.

Gazete, Suudi Arabistan ile Türkiye'nin "bölgesel güç" olduğuna işaret ederek, özellikle Suriye krizinde muhaliflere destek vermek suretiyle geçen yıl ilişkilerini daha da güçlendirdiklerini" yazdı.

Katar Eş-Şark gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini, "Suudi Arabistan ve Türkiye model ortaklığını taçlandırıyor." başlığıyla duyurdu.

Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, Kral Selman bin Abdülaziz ile bir araya geldiği fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşmıştı.

Kral Selman bin Abdülaziz'in Twitter hesabı olan "KingSalman"ı da etiketleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arapça, "Haremeyn-i Şerifeyn hizmetkarı Kral Selman'a ve kardeş Suudi halkına, Suudi Arabistan ziyaretimiz sırasındaki karşılamaları ve konukseverlikleri için teşekkür ediyorum." paylaşımında bulunmuştu. AA