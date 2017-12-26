Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sudan, Çad ve Tunus ziyaretinin Çad ayağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bunun, Çad'a cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret özelliğini taşıdığını hatırlatan Ergen, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri üst seviyeye taşıyacağına dikkati çekerek bu açıdan tarihi bir öneminin olduğunu söyledi.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi’nin 2019’da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 1. İş Forumu dolayısıyla Türkiye’ye ziyarette bulunduğunu anımsatan Ergen, bu kapsamda iki ülke arasında ekonomik ve dostluk ilişkileri temelinde bazı anlaşmaların imzalandığını söyledi.

"Erdoğan'ın liderlik vasfının payı önemli"

Ergen, Erdoğan’ın Çad programı çerçevesinde DEİK bünyesinde iki ülke iş adamlarının da hazır bulunacağı Çad-Türkiye 2. İş Forumu’nda karşılıklı birçok anlaşmanın yapılacağını aktardı.

Çadlıların Türkiye’ye karşı büyük bir muhabbet beslediklerine dikkati çeken Ergen, “Çadlılar, Türkiye’yi çok seviyor. Bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik vasfının payı önemli. Çad hükümeti, Kudüs meselesinde de Türkiye'nin yanında yer aldı ve BM toplantısında da Filistin lehinde oy kullandı. Cumhurbaşkanımıza ilişkin birçok dostluk mesajı ve mektup alıyoruz. Bunları kendisine ileteceğiz.” diye konuştu.

Büyükelçi Ergen, Türkiye’ye ve Erdoğan’a yönelik bu sevginin ziyaretle daha da pekişeceğinin altını çizdi.

"Çad, ülkedeki FETÖ'cüleri kovdu"

Ergen, Erdoğan ve Debi arasında güzel bir dostluk bağı bulunduğuna işaret ederek Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) bağlı okulların Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilmesinde bu dostluk ilişkisinin payının büyük olduğunu vurguladı.

Ergen, "Çad hükümeti, FETÖ okullarını geçen cumartesi resmi törenle TMV'ye devretti ve ülkedeki FETÖ'cüleri kovdu. TMV bünyesindeki okullar da ocaktan itibaren ülkede eğitim faaliyetlerine başlıyor." dedi.

“Ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşları, Çad ile aramızdaki gönül bağını güçlendiriyor”

Ergen, Türkiye’nin Çad devletiyle geniş bir yelpazede gönül bağının bulunduğuna işaret ederek “Ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşları, Çad ile aramızdaki bu gönül bağını güçlendiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

