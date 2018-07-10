Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'in kabrine ve şehitliklere ziyaret

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından devlet geleneği kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanından Haydar Aliyev ve eşinin kabirlerinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'na geçti.

Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına çiçek koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da Aliyev'in Anıt Mezarı'nı ziyaret ediyor. https://t.co/v5ZGLoUqau — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Ocak Şehitleri'nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Şehitliği'ni ziyaret ediyor. https://t.co/4zkEFvBQm4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Temmuz 2018

Askeri bando İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı'nı çaldı.

Türk şehitlerin mezarlarına karanfil

Bakü Türk Şehitliği'ne de geçen Erdoğan, buradaki anıta çelenk, şehit mezarlarına ise tek tek karanfil bıraktı.

Erdoğan, anıt şeref defterine şunları yazdı:

"Aziz şehitlerimiz,

Tarihi 24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1. Cumhurbaşkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Sizlerin fedakarlığından aldığımız ilhamla bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi her alanda serpilip büyümesi için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Ruhlarınız şad olsun."

Kaynak: AA