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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'a gitti

Sudan ve Çad temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Tunus'a hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunusa gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 22.00'de Afrika turunun son durağı Tunus'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Encemine Uluslararası Havalimanı'nda, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Çad Dışişleri Bakanı Muhammed Zene Şerif, üst düzey bürokratlar ile Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ve öteki ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Tunus'a gitti.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunus, cumhurbaşkanı erdoğan
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