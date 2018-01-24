Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, basın brifinginde gündemle ilgili soruları yanıtladı ve Suriye'deki son durumla ilgili konuştu.

"Suriye'de gerilimin düşürülmesini istiyoruz"

Türkiye'nin, Afrin'de PYD/PKK unsurlarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatına ilişkin bir soruya cevap veren Sanders, "Dün de bu konu konuşulmuştu. Onlardan (Suriye'de) gerilimi düşürmesini istiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi

Suriye konusunun bugün yapılması beklenen Trump-Erdoğan görüşmesinde de ele alınacağını açıklayan Sanders, görüşme öncesinde detaylara girmek istemediğini belirtti.

"Türkiye ile çalışmaya devam ediyoruz"

Dünkü basın brifinginde Sözcü Sanders, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Sanders ayrıca, "Suriye'nin kuzeybatısında tüm tarafları DEAŞ'ın mağlup edilmesi amacına odaklanmaya, Suriye'deki çatışmaları azaltmaya ve masum sivilleri korumaya çağırıyoruz. Esed'in vahşi rejiminin Afrin'e dönemeyeceğinden emin olmak istiyoruz. Suriye'deki iç savaşın sona ermesi için diplomatik olarak çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA