Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih İsrail ve ABD'yi asla affetmeyecek

Ortak basın toplantısında ilk söz alan İngiltere Başbakanı Theresa May'in konuşmasının satır başları şöyle;

"Gazze'de tarafları itidale çağırıyoruz"

Filistin'de hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyoruz. Gazze'de tarafları itidale çağırıyoruz. İsrail'den şiddeti durdurmasını istiyoruz. Olaylarla ilgili bağımsız ve şeffaf soruşturma yapılmalı.

Cumhurbaşkaın Erdoğan iel birçok konuyu ele aldık. Her iki ülkede NATO müttefikidir. Elimizden geleni yapacağımıza karar verdik.

Her iki ülkede DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bir parçasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEAŞ'ın bitirilmesi konusunda temennilerimizi bir kez daha tekrarladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

24 Haziran seçim sürecinin yoğunluğuna rağmen İngiltere ile ilişkilerimize verdiğimiz önem dolayısıyla ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. 251 vatandaşımızı kaybettiğimiz 15 Temmuz darbe girişiminden beş gün sonra bakan düzeyinde ülkemizi ziyaret ederek göstediği dayanışma bizim için değerlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini asla kabul etmiyoruz.https://t.co/3PXfkkLda7 pic.twitter.com/Sr3226raX9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mayıs 2018

"Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini asla kabul etmiyoruz"

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini asla kabul etmiyoruz. ABD bu girişimi ile Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe sayarak bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs'ün gerek BM kararlarıyla gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan kaçınılması şarttır. Yalnız ABD yönetiminin fütursuz politikaları İsrail'i işgal ve şiddet yönünde dahada cesaretlendirmiştir.

"Bu vahşeti bir kez de sizlerin huzurunda lanetliyorum"

Dün 55 Filistinlinin ki son aldığım rakam 60 hayatını kaybetmesine birçoğu ağır olmak üzere 2 bin 500'ünde yaralanmasına sebep olan saldırılar işte bu politikaların sonucudur. İsrail saldırılarında şehit olan tüm Filistinli kardeşlerime Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu vahşeti bir kez de sizlerin huzurunda lanetliyorum. Fakat bir gerçeğin de altını burada özellikle çizmek istiyorum sene 1948 ve Filistin hemen hemen şu andaki İsrail'in işgal ettiği toprakların tamamında yerleşik durumunda olan bir ülke idi. Ondan sonraki süreç içerisinde sürekli olarak İsrail belli bir oranda ala ala şu anda Filistin'i orada bir avuç yere sıkıştırdılar ve kendisi de göründüğü gibi çok daha büyük bir alanın adeta işgalcisi olarak sahibi olma görünümüne girdi. Bunu kabul etmek mümkün değil. Güçlüyüm öyleyse haklıyım mantığı ile İsrail bölgede bu adımları atmıştır. Biz İsrail'i şu attığı adımlarla haklı olarak kabul etmemiz mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika, ben güçlüyüm o halde haklıyım diyor. Hayır, sen haklı değilsin, tarih seni affetmeyecek.https://t.co/3PXfkkLda7 pic.twitter.com/xdcCmeCeIl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mayıs 2018

"Tarih İsrail ve ABD'yi asla affetmeyecek"

Uluslararası toplumu ve BM'yi zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye bu zuyme son vermeye davet ediyorum. Netekim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamalarda daha önce 128 ülke bu taşınma eylemine hayır demiştir. 8 adını bile duymadığımız ülke ABD ve İsaril'in dışında onlarla beraber 8 onlarla birlikte çıkan karar aslında böyle bir adımı engelliyordu. Fakat bu başarılamadı. Neden? ABD ben güçlüyüm diyor. Hayır sen haklı değilsin. Tarih seni affetmeyecek, bu gerçeği göreceğiz. İsrail'i hiç affetmeyecek bunu da göreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam İşbirliği Teşkilatı'nı cuma günü İstanbul'da olağanüstü bir toplantıya çağırıyoruz. Dünyaya çok güçlü mesajı İstanbul'dan vereceğiz. https://t.co/3PXfkkLda7 pic.twitter.com/kzOoDJyR3T — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mayıs 2018

"Dünyaya çok güçlü mesajı İstanbul'dan vereceğiz"

Öyleyse bütünmesele biz güçlüden mi yana olacağız, yoksa haklıdan mı yana olacağız? Onun için İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak Türkiye biz şu anda tüm üyelerimizi davet ediyoruz ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı cuma günü İstanbul'da olağanüstü bir toplantıya çağırıyoruz. Bu olağanüstü toplantı ile birlikte de dünyaya çok güçlü bir mesajı İstanbul'dan vereceğiz.

Kaynak: TRT Haber