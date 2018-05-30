Cumhurbaşkanı Erdoğan, Solingen faciasının yıl dönümünde Genç ailesi ile görüştü

Almanya'nın Solingen kentinde 25 yıl önce ırkçıların evlerini kundaklaması sonucu hayatını kaybedenlerin anıldığı son adres Genç ailesinin 5 ferdinin kundaklandığı evin önüydü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass burada düzenlenen anma törenine katıldı.

Çavuşoğlu, törenin ardından olayda 2 kızını, 2 torununu ve 1 yeğenini kaybeden Mevlüde ve Durmuş Genç çiftini evlerinde ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaret esnasında cep telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak aile ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan acılı aileye bir kez daha başsağlığı diledi.

"Tekrar başınız sağolsun, tekrar Allah sabrınızı artırsın. Elhamdulillah biz de seçim çalışmalarının içindeyiz. Şu an da Tekirdağ Çorlu'dayız. Burdan sizlere tüm arkadaşlarımla beraber selamlarımı gönderiyorum. Allah sabrınızı tekrar artırsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun inşallah."

Acılı anne Mevlüde Genç de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah devletimize zarar vermesin Allah düşmana fırsat vermesin." sözleriyle cevap verdi.

"Her zaman devletim yanımda. Sizlerin bana verdiği enerji yetiyor da artıyor. Yeter ki canınız sağ olsun. Allah devletime zeval vermesin, Allah düşmana fırsat vermesin. En iyi günler bizlerin olsun."

Kaynak: TRT Haber