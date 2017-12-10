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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Beştepe'de biraraya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Beştepe'de görüşecek. ABD'nin Kudüs provokasyonu ve Suriye'deki son durumu değerlendirilecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Beştepede biraraya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yarın Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Beştepe'de biraraya gelecek. İki lider son 1 ayda üçüncü, bu yıl içinde yedinci kez görüşüyor.

İki liderin gündeminde ABD'nin Kudüs provokasyonu var. Erdoğan ve Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından perşembe akşamı telefonda görüşmüştü. 

Bir kez de yüz yüze ABD'nin Kudüs provokasyonunu değerlendirecek olan iki lider, Ortadoğu'da krizin tırmanmaması konusunda hemfikir. İstikrar ve barışın sağlanması için atılacak adımlar masada olacak.

Erdoğan ve Putin'in gündeminde Suriye'deki son durum, İdlib'teki çatısmasızlık bölgesi, olası Afrin operasyonu da var. Ayrıca ortak enerji projeleri de görüşülecek. 

Putin, Ankara ziyaretinin ardından Mısır'a geçecek, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşecek.  

Kaynak: TRT Haber

 

 

 

Etiketler: putin erdoğan görüşmesi, rusya, türkiye, cumhurbaşkanı erdoğan
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