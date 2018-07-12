Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi"nin son gününde ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Büyükelçi İbrahim Kalın da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de NATO Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmüştü.

Zirve devam ediyor

Zirve kapsamında dün gerçekleştirilen eşli akşam yemeği öncesi aile fotoğrafı çektirildi. Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı.

Katılımcılar, program öncesi düzenlenen gösteriyi izledi. Burada Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yemeğin yapılacağı yere geçerken sohbet etti.

Zirvenin ilk gününde 3. sohbet

Liderler için düzenlenen gezi sonrasında zirve kapsamında "Devlet ve Hükümet Başkanları Çalışma Yemeği" düzenlendi.

Erdoğan, "Devlet ve Hükümet Başkanları Çalışma Yemeği" öncesinde ABD Başkanı Trump ile ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sohbet esnasında Erdoğan'ın yanında bulundu.

Erdoğan ve Trump, NATO Zirvesi'nin ilk gününde üç kez sohbet etme fırsatı buldu.

Kaynak: AA