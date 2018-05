Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da Türken Vakfı öğrencileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İntercontinental Otelde düzenlenen akşam yemeğinde TURKEN Vakfı mensubu öğrencilerle bir araya gelerek, katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Türken Vakfı'nın kıymetli üyeleri, saygı değer misafirler, sevgili öğrenci kardeşlerim hepinizi sevgiyle saygıyla en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Birleşik Krallık ziyaretim dolayısıyla sizlerle beraber olmaktan çok büyük bir heyecan ve memnuniyet duyuyorum.

Türken ailesi ile son olarak 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle New York'taki gala yemeğinde bir araya gelmiştik. Orada tıpkı bu salonda olduğu gibi kardeşliğimizin adeta nişanesi olan bir toplulukla hasbihal etmiş hasret gidermiştik. Bugün yine bu muhabbet sofrasında gönüllerimizi birleştiren herkese şükranlarımı sunuyorum. Yurt dışı seyahatlerimizde resmi programımız haricinde o ülkede çalışan, iş yapan, tahsil gören kardeşlerimizle bir araya gelmeye çalışıyorum. Özellikle eğitim ve öğretimlerini ilerletmek için orada bulunan öğrencilerimizle sohbet etmeye, onların düşüncelerini varsa dertlerini dinlemeye gayret ediyorum. Hamdolsun gittiğimiz her yerde iftihar tablolarına birbirinden değerli başarı hikayelerine şahit oluyoruz. Anadolu'nun dört bir yanından gelen gençlerimiz dünyanın en iyi okullarında en büyük şirketlerinde Türkiye'nin adını gururla temsil ediyorlar. Akademideki ve iş dünyasındaki başarılarıyla bu gençler bizim ve milletimizin göğsünü kabartıyor. İnşallah sizlerinde bu başarı kervanında yerinizi alacağınıza inanıyorum.

"Türkiye'nin kalkınma hamlesine omuz vermenizi bekliyorum"

Tahsilinizi Türken öğrencilerine yakışır bir şekilde tamamladıktan sonra çok daha donanımlı bir şekilde ülkemize dönerek Türkiye'nin kalkınma hamlesine omuz vermenizi destek olmanızı bekliyorum. Buradaki her bir arkadaşımın gözünde ben bu ideali bu şuuru ve kararlılığı görüyorum. Türken öğrencilerinin büyük ve güçlü Türkiye davasına tıbkı hedefe giden bir ok gibi kilitlendiklerini biliyorum. Bir insanı büyük yapan şüphesiz ki düşünceleridir. İnsan hayal kurabildiği müddetçe vardır. Canlıdır, diridir. Hiç kimsenin bizim cesaretimizi hırpalamasına müsaade etmeyeceğiz. Sevgili gençler bakınız burada her zaman ifade ettiğim bir prensibi tekrarlamak istiyorum. Bu ilkenin bilhassada siz gençlerimize örnek olmasını yolunuzu aydınlatan bir fener olmasını temenni ediyorum. Unutmayın iman varsa inanç varsa imkan da vardır. Şayet bir kişi kendisini davasına vakfetmişse üstesinden gelemeyeceği hiç bir engel yoktur. Başarının anahtarı ideallerinizi gerçekleştirme yolunda ortaya koyduğunuz azim dirayet ve disiplindir. Elbette dünya hayatı dikensiz bir gül bahçesi değildir. Asla da olmayacaktır. Dünya hayatı hepimiz için meşakkatlerle, zorluklarla kimi zamanlarda lütuflarla dolu bir imtihan aracıdır. Rabbimiz öyle buyuruyor.

Vakfımız, uzun yıllar FETÖ'cü alçakların musallat olduğu yurt dışı eğitim alanında büyük başarı kazandı.

"Yeni bir dönemin açılacağı kritik seçimler"

24 Haziran seçimleri, ülkemizin önünde yeni bir dönemin açılacağı çok kritik seçimlerdir. Bu seçimin sonucuna göre ülkemiz ya 16 yıldır aralıksız sürdürdüğü demokrasi ve kalkınma hamlesini devam ettirecek ya da çetin mücadeleler sonucunda elde ettiği pek çok kazanımı heba olup gidecektir.

Kaynak: TRT Haber