Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı çıktı, Merkel geri adım attı

Genel seçim öncesi Türkiye karşıtı söylemlerle oy isteyen Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ile ilgili söylemlerinde geri adım attı. Merkel bu tavrıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerini de haklı çıkardı.
Genel seçim öncesi Türkiye karşıtı söylemlerle oy isteyen Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ile ilgili söylemlerinde geri adım attı.
Genel seçim öncesi Türkiye karşıtı söylemlerle oy isteyen Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ile ilgili söylemlerinde geri adım attı. Merkel bu tavrıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerini de haklı çıkardı.