Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seul Hava Üssü'nde Güney Kore Protokolü yetkilileriyle Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Ersin Erçin tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Güney Kore'ye gitti.

İş dünyasının gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kore ziyaretinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalabalık bir heyetle gerçekleştireceği Güney Kore ziyaretinin iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Güney Kore, 1962'de başlatılan ihracat odaklı kalkınma modeli sayesinde ekonomik açıdan sağladığı gelişmeyle dikkati çeken bir ülke oldu.

Türkiye ve Güney Kore arasında 2013'te 6,5 milyar dolar seviyesinde olan dış ticaret hacmi son 5 yılda artarak geçen yıl yaklaşık 7,2 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'de 300'den fazla Kore firmasının 2 milyar doların üzerinde yatırımı bulunuyor. Bu firmalar, ağırlıklı olarak toptan ve perakende ticaret, otomotiv, bilişim ve elektronik, madencilik, turizm ve imalat alanlarında faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA