  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayla filminin kahramanı Eunja Kim ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayla filminin kahramanı Eunja Kim ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Güney Kore'de, Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayla filminin kahramanı Eunja Kim ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, başkent Seul'de konakladığı otelde, Kore savaşında Türk askerlerinin bularak Ayla ismini verdiği Koreli Eunja ile bir araya geldi.

1950'de başlayan Kore Savaşı'na katılan Türk tugayındaki Astsubay Süleyman Dilbirliği, anne ve babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğuna, savaş süresince kendi çocuğu gibi bakmıştı. Dilbirliği, sahiplendiği kız çocuğuna Ayla adını koymuş ve bu öykü "Ayla" filmine konu olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: güney kore, Eunja Kim, cumhurbaşkanı erdoğan, ayla
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