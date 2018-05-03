Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayla filminin kahramanı Eunja Kim ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, başkent Seul'de konakladığı otelde, Kore savaşında Türk askerlerinin bularak Ayla ismini verdiği Koreli Eunja ile bir araya geldi.

1950'de başlayan Kore Savaşı'na katılan Türk tugayındaki Astsubay Süleyman Dilbirliği, anne ve babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğuna, savaş süresince kendi çocuğu gibi bakmıştı. Dilbirliği, sahiplendiği kız çocuğuna Ayla adını koymuş ve bu öykü "Ayla" filmine konu olmuştu.

Kaynak: AA