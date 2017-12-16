Çöp yığınlarının altında kalan 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti

Sabahın erken saatlerinde sırtladıkları sepetlerle Endonezya'nın başkenti Cakarta’nın tonlarca atıklarının toplandığı "Bantar Gebang" şehir çöplüğüne gelen yoksul insanlar, büyük zorluklar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Yoğun koku, patlama ve heyelan tehlikesine aldırış etmeden akşama kadar çöplükte dolaşan insanlar, evlerine maddi gelir sağlayabilmek için plastik ürünleri arıyor.

Çöplük üzerinde kurdukları küçük çadırların altında bazıları küçük çocuklarını uyutarak çöp toplama işine devam ederken bazıları da yemek yiyerek ya da kısa süreli dinlenerek yorgunluğunu atmaya çalışıyor.

Çöp yığının altında kalan 10 kişi hayatını kaybetti

Çöpleri dağıtarak altta kalan plastikleri ortaya çıkaran iş makinalarının etrafında güvenliklerine dikkat etmeden plastik toplamaya çalışan insanlar, yıkılma tehlikesi bulunan çöp tepelerinin arasında hayatlarını hiçe sayıyor.

Mahalle sakinleri şu ana kadar plastik toplamaya çalışırken 10’dan fazla kişinin çöp yığının altında kalarak hayatını kaybettiğini aktardı.

Günde yaklaşık 6 bin ton çöpün boşaltıldığı şehir çöplüğünde hayatlarını kazanmaya çalışanlar, geri dönüşüm firmalarına satabildikleri atıklarla günlük ortalama 4 - 7 dolar kazanç sağlıyor.

Geçimini 17 yıldır buradan sağladığını söyleyen 45 yaşındaki Sumatini, "Çöplüğe yakın bir yerde paylaşımlı bir evde kalıyorum. Geçimimi zor sağlıyorum. Kendimin ve çocuklarımın yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her gün buraya geliyorum. Pis koku içinde bulunmak çok zor ama yaşamıma devam edebilmek için başka çarem yok." dedi.

Çöpten bulduğu oyuncaklar mutlu ediyor

Atık plastiklerle yoksul ailesine maddi katkıda bulunmaya çalışan 10 yaşındaki Ahmet de, "Her gün okul sonrası buraya gelerek çöplükte plastik toplayan babama yardım etmeye çalışıyorum. Akşama kadar burada olsam da aileme yardım etmekten memnunum. Dinlendiğim zamanlarda da buraya gelen diğer çocuklarla oyun oynuyorum. Eski ya da kırık olsa da çöpten bulduğum oyuncaklar beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Endonezya'da son yıllarda artan gelir uçurumu, özellikle büyük kentlerde lüks gökdelenler arasına sıkışan gecekondularla göze çarpıyor. Ülkede son verilere göre, 256 milyonu bulan nüfusun yaklaşık 30 milyonu yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Başkent Cakarta'da düşük gelire sahip kesim ayda ortalama 200 dolar kazanıyor.

Kaynak: AA