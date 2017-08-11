  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Çöp kamyonu aracın üzerine devrildi: 5 ölü

Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarında çöp kamyonunun aracın üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi öldü.

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Çöp kamyonu aracın üzerine devrildi: 5 ölü

Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarında çöp kamyonunun aracın üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi öldü.

Nagold beldesinde 26 tonluk çöp kamyonu, içinde 5 kişi bulunan aracın üzerine devrildi. Araçta bulunanlar olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından çok sayıda ambulans ve helikopter olay yerine sevk edildi ve cadde trafiğe kapatıldı.

Alman medyasında yer alan haberlerde, çöp kamyonunun çok süratli olduğu ve aracı sollamak isterken üzerine devrildiği belirtildi.

Bu arada, kamyon şoförünün psikolojik destek aldığı belirtildi.

Etiketler: almanya, Stuttgart, almanya kaza
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