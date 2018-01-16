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Buradasınız : » » Columbia'da köprü inşaatı çöktü: 9 ölü, 8 yaralı

Columbia'da köprü inşaatı çöktü: 9 ölü, 8 yaralı

Columbia'nın Villavicencio kenti ile başkent Bogota'yı bağlayan karayolundaki köprü inşaatının çökmesi sonucu 9 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi yaralandı.

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Columbiada köprü inşaatı çöktü: 9 ölü, 8 yaralı

Columbia'nın Villavicencio kenti ile başkent Bogota'yı bağlayan karayolundaki köprü inşaatı çöktü.

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinden (UNGRD) yapılan açıklamada, inşaat çalışmalarında sona gelinen Chirajara Köprüsü'nün çökmesi sonucu 9 işçinin öldüğü, 8 işçinin yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin ve yaralılardan 7'sinin kaza bölgesinden çıkarıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, UNGRD, Kızılhaç, sivil savunma ve itfaiyeye bağlı ekipler tarafından arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde ise uzunluğu 446 metreyi bulan ve inşası tamamlanmak üzere olan köprüdeki kaza sonucu işçilerin yaklaşık 280 metre derinliğindeki vadiye düştüğü ifade edildi.

AA

Etiketler: köprü, Kolombiya, çökme
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