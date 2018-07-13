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"Çöl aslanı" Ömer Muhtar'ın oğlu Libya'da vefat etti

İtalyan işgali sırasında Libya direnişinin kahramanlaşan isimlerinden "çöl aslanı" lakaplı Ömer Muhtar'ın oğlu Muhammed Ömer Muhtar hayatını kaybetti.

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&quot;Çöl aslanı&quot; Ömer Muhtarın oğlu Libyada vefat etti

"Çöl aslanı" lakaplı Ömer Muhtar'ın oğlu 97 yaşındaki Muhammed Ömer Muhtar, Bingazi kentinde bulunun El-Hadaig bölgesindeki evinde vefat etti. 

İlerleyen yaşı dolayısıyla birçok hastalıktan dolayı sıkıntı çeken Muhtar birçok kez Libya ve yurt dışında tedavi gördü. Son olarak da Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 ay boyunca tedavi oldu. 

Muhammed Ömer Muhtar kimdir?

Muhammed Ömer Muhtar, 1921'de Libya'nın doğusundaki Uveyliyye bölgesinde doğdu. Libya'nın doğusundaki Munife kabilesine mensup olan Muhtar, babasının isteği üzerine annesiyle birlikte 1927'de Mısır'a gitti.

Muhtar, 18 yıl boyunca Mısır'ın farklı bölgelerinde yaşadı. İskenderiye kentindeki Eş-Şatibi Medresesi'nde okurken babası Ömer Muhtar, İtalyan güçleri tarafından Slunta savaş esirleri kampında çıkarıldığı sözde mahkeme tarafından idama mahkum edilerek,16 Eylül 1931'de şehit edildi.

Muhtar, 1942'de İzze el-Feyumi ile evlendi. Eşinin vefatının ardından Muhtar, 1964'te ikinci kez Fatma el-Garyani ile dünya evine girdi.

Kaynak: AA 


 

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